تعرف على أول امرأة عربية تتولى حقيبة وزارة الداخلية

2019/02/01 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكّل تعيين ريّا حفار الحسن وزيرة للداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية الجديدة مفاجأة من العيار الثقيل لم تكن متوقّعة بعد 9 أشهر من المشاورات، لتكون أول امرأة عربية ولبنانية تتولى حقيبة الداخلية.

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