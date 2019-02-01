2019/02/01 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة رسميا، تعيين مايكل لوليسغارد رئيسا لبعثة المراقبين في الحديدة اليمنية بدلا من باتريك كاميرت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميًا.. تعيين لوليسغارد رئيسًا للمراقبين في الحديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميًا.. تعيين لوليسغارد رئيسًا للمراقبين في الحديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).