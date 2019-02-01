ريال مدريد يتأهل الى نصف نهائي كأس ملك اسبانيا

2019/02/01 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكمل ريال مدريد تأهله إلى المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا، بفوزه اليوم على جيرونا بنتيجة (3-1)

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