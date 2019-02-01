2019/02/01 | 04:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- ناس هز كريم بنزيمة الشباك مرتين ليقود ريال مدريد للفوز 3-1 على مستضيفه جيرونا يوم الخميس والتأهل إلى الدور قبل النهائي في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالانتصار 7-3 في النتيجة الإجمالية.
وأحرز المهاجم الفرنسي، الذي انضم إلى بطل أوروبا في 2009، هدفيه في الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 209 أهداف في 446 مباراة […]
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وأحرز المهاجم الفرنسي، الذي انضم إلى بطل أوروبا في 2009، هدفيه في الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 209 أهداف في 446 مباراة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس ملك إسبانيا: ثنائية بنزيمة تصعد بريال مدريد للدور قبل النهائي ) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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