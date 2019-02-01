انستيكس… آلية الاتحاد الأوروبي الجديدة للتجارة مع إيران

2019/02/01 | 04:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية خاصة الخميس يأمل الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران، وهو ما استقطب ترحيبا من ايران وتحذيرا من واشنطن.وتأمل واشنطن في أن تساعد هذه الآلية في إنقاذ الاتفاق النووي من خلال السماح لطهران بمواصلة التعامل تجارياً مع شركات الاتحاد الأوروبي رغم قرار الرئيس […]

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