الحريري يشكل حكومة العهد الأولى وحزب الله يخترق كل الطوائف

2019/02/01 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – بعد انتظار استمرّ ثمانية أشهر، أزيلت أمس الخميس العقبات الأخيرة أمام تشكيل حكومة لبنانية برئاسة سعد الحريري.واعتبرت مصادر سياسية

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