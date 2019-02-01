الاجتماع السداسي العربي خطوة لتعزيز التنسيق لحل أزمات المنطقة

2019/02/01 | 05:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان – عقد وزراء خارجية ست دول عربية هي مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين والكويت الخميس، اجتماعا تشاوريا على شاطئ البحر الميت

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