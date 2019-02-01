مشاريع عراقية للنفط والغاز تتقاطع مع المصالح الإيرانية

2019/02/01 | 05:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية عن تحركات تتقاطع مع المصالح الإيرانية أبرزها مضاعفة حفر الآبار في حقل مجنون العملاق الذي تتداخل احتياطاته مع

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