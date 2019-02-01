قوات سوريا الديموقراطية توقف داعشياً ألمانياِ مع زوجتيه

2019/02/01 | 05:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس فرّ الجهادي الألماني مارتن ليمكي من آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش في شرق سوريا قبل أن توقفه قوات سوريا الديموقراطية في منطقة لاستقبال النازحين قرب بلدة الباغوز، وفق ما قالت زوجتاه اللتان هربتا معه الخميس لوكالة فرانس برس.وفي منطقة قاحلة قرب بلدة الباغوز، التي لا يزال مقاتلو تنظيم داعش في جزء […]

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