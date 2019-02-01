البرد يقتل عشرات الأطفال الذين فروا مع أهاليهم من القتال في شرق سوريا

2019/02/01 | 05:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تسبب البرد القارس بوفاة نحو 30 طفلا خلال شهرين، بين المدنيين الذين فروا من آخر معاقل تنظيم “داعش” في شرق سوريا، وفق منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.وأعربت المنظمة عن “قلقها البالغ” إزاء “الظروف الإنسانية” المتردية في مخيم الهول الذي يقع شمال شرق سوريا، والذي لجأ إليه المدنيون منذ أشهر هربا […]

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