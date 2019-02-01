يونيسيف: مقتل 29 طفلا في سوريا خلال يومين

2019/02/01 | 05:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الخميس أن 29 طفلا سوريّا نازحا على الأقل -بينهم 11 رضيعا- لقوا حتفهم في اليومين

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