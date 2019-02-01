بعد مخاض طويل.. حكومة جديدة بلبنان بتمثيل أكبر لحزب الله وحلفائه

2019/02/01 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء اليوم الخميس تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة سعد الحريري، بعد أكثر من ثمانية أشهر من التعطيل بسبب

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