فرنسا وألمانيا وبريطانيا تؤسس آلية للتجارة مع إيران بدون استعمال الدولار

2019/02/01 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسست فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية أوروبية للتجارة مع إيران بغير الدولار لتفادي العقوبات الأمريكية، لكن دبلوماسيين أقروا بأن من المستبعد أن يتمخض

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