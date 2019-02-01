ما أهمّية هبّة السودانيين؟

2019/02/01 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت الهبّة السودانية في وقت كان «النظام العربي» قد بدأ فيه بالتسليم بنهاية موجة الربيع العربي، وكانت زيارة الرئيس عمر البشير لنظيره

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