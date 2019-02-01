2019/02/01 | 05:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليست هناك مؤشرات على انفراجٍ في سورية.وعلى الرغم من أن من يدير الوضع الميداني هي الأطراف الدولية الكبرى، وتسيطر على أرض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سورية رهينة حرب الأجندات) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سورية رهينة حرب الأجندات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).