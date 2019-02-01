الجنرال الصامت ينفذ انقلابا على نتنياهو

2019/02/01 | 05:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق رئيس الأركان السابق بالجيش الإسرائيلي الجنرال بيني غانتس الملقّب بـ“المرشح الصامت”، مفاجأة إيجابية لأنصاره في أول استطلاعات للرأي تنشر بعد خطابه

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