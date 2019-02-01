أكبر تراجع لإنتاج “أوبك” في عامين… وأسعار النفط تستقرّ

2019/02/01 | 05:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت “منظمة الدول المصدرة للبترول” (أوبك) أكبر انخفاض خلال عامَين لمعروضها من النفط في يناير/ كانون الثاني، نتيجة تخطي السعودية حصتها في

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