كأس آسيا 2019: الإمارات تطعن في جنسية اثنين من لاعبي قطر أحدهما الراوي

2019/02/01 | 07:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس شككت دولة الإمارات العربية، التي تستضيف كأس آسيا 2019 لكرة القدم، في قانونية تجنيس اثنين من لاعبي المنتخب القطري، وذلك عشية المباراة النهائية للبطولة، التي تقام الجمعة بين كل من قطر واليابان.وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لوكالة فرانس برس، أنه تلقى شكوى، من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بهذا الشأن، وأنه يحقق فيها.[…]

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