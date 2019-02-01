بنزيما يقود الريال إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2019/02/01 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكمل ريال مدريد تأهله إلى المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا، بفوزه على جيرونا بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مونتيليفي، في إياب الدور ربع النهائي.تألق كريم بنزيما نجم ريال مدريد في مباراة الليلة بإحرازه هدفين لفريقه في الدقيقتين 37 و43، كما أضاف ماركوس يورنتي الهدف الثالث في الدقيقة 76، بينما سجل بيدرو بورو هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 71.وبتلك النتيجة يتأهل الفريق الملكي إلى نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة (7-3)، بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى على ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة (4-2).

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