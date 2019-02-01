مسعود: سأستقيل اذا ثبت سفر 14 شخصاً من الإقليم مع بعثة المنتخب

2019/02/01 | 07:53

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس اتحاد الكرة العراقي، عبد الخالف مسعود، انه سيقدم إستقالته إذا ثبت الاتهام ضد الاتحاد بشأن سف...

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