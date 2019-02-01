الفتلاوي :أتمنى ان تنتقل عدوى لبنان للعراق لنرى يوماً ما وزيرة للداخلية او للدفاع

2019/02/01 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت رئيسة حركة إرادة، حنان الفتلاوي، عن املها بإنتقال ما وصفته بـ”العدوى” من لبنان الى العراق.وقالت الفتلاوي في تغريدة لها على تويتر معلقة على اعلان تشكيلة الحكومة اللبنانية مساء اليوم الخميس، وضمها اربع نساء “{ريا الحسن} أول امرأة تصبح وزيرة داخلية في تاريخ لبنان، وأيضاً لأول مرة أربع وزيرات في الحكومة الجديدة التي تشكلت”.[…]

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