الاعلان في لبنان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الحريري لتنهي 9 أشهر من المشاورات والخلافات الشاقة.

2019/02/01 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، برئاسة سعد الحريري، لتنهي 9 أشهر من المشاورات والخلافات الشاقة.وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، من 30 وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، […]

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