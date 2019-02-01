وزارة الكهرباء تعلن عن افتتاح اول مختبر في العراق لبناء محطات شمسية

2019/02/01 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، افتتاح اول مختبر في العراق لبناء محطات شمسية ودخول ١٠٠ كيلو واط من الطاقات المتجددة.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "وزير الكهرباء لؤي الخطيب افتتح اول مختبر عراقي متخصص لبناء محطات شمسية، الْيَوْمَ الخميس الموافق ٣١ /١/ ٢٠١٩، في دائرة التدريب وبحوث الطاقة، احدى تشكيلات الوزارة، كما تم الاحتفال بتشغيل محطة كهروضوئية (شمسية) بطاقة (١٠٠) كيلوواط، اَي مايعادل (٤٥٠)أمبير، نصبت على سطح بناية مركز تدريب بغداد، داخل الدائرة المذكورة، ونفذت من قبل شركة الزوراء العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وربطت تزامنياً مع الشبكة الوطنية، اَي انها ستمنح الطاقة الى الشبكة في حال وجود فائض منها وفِي ايّام الجمع والعطل الرسمية".

ونقلت الوزارة عن الوزير قوله، "يسعدني ويشرفني ان أكون بينكم الْيَوْمَ لاشارككم بافتتاح محطة الطاقة الشمسية في دائرة التدريب والتطوير، حيث نفذ بأيادٍ عراقية، وبتكنولوجيا متطورة، ليكون هذا التوجه باكورة عمل جديدة وخطوة نحو انتاج طاقة كهربائية متجددة وصديقة للبيئة، من جهة، وساندة لمنظومة الكهرباء الوطنية، من جهة اخرى، من خلال ربطها تزامنياً مع الشبكة الوطنية".

واضاف، ان "هذا المشروع يُعد تتويجاً للخطوات الهامة التي بدأنا نخطوها للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقات المتجددة، التي كان من بينها الإعداد لدعوة المستثمرين لإنشاء محطات استثمارية كبيرة في عموم محافظات البلاد، فضلا عن برامج توعوية للمؤسسات الحكومية وللمواطنين لنصب منظومات شمسية مختلفة السعات تحقق لهم اكتفاء من الطاقة، وتوفر لهم المبالغ المصروفة على الطاقة الكهربائية، الى جانب إسنادهم لمنظومة الكهرباء".

وأكد الخطيب على "التدريب وبناء القدرات لجميع منتسبي الوزارة لكافة اختصاصاتهم، لزيادة كفائتهم والرقي بادائهم".

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