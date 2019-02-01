الحكيم بعد لقائه عبد المهدي: أكدنا على ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب

2019/02/01 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الخميٍس، على ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، فيما دعا الجميع الى الاحتكام للنظام السياسي الديمقراطي للذهاب إلى مصالحة مجتمعية.وقال الحكيم في بيان صدر عقب لقائه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه "بحثنا خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية والكابينة الحكومية ومشاريعها الخدمية والتنموية وتنفيذ البرنامج الحكومي"، مبينا "اننا جددنا موقفنا الداعم لحكومته وشددنا في الوقت ذاته على أهمية مراعاة الأولويات إذ أن الخدمات ومكافحة الفساد ملفات ملحة يجب وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها".

وتابع "أكدنا على ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتمرير القوانين المهمة ولاسيما القوانين التي تمسُ حاجة الناس وهيكل النظام السياسي للدولةِ العراقية"، لافتا الى "اننا دعونا إلى معالجات مجتمعية تستثمر حالة الوئام والهدوء السياسي واحتكام الجميع للنظام السياسي الديمقراطي للذهاب إلى مصالحة مجتمعية قادرة على تحصين المجتمع".

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