مؤشر احصاء عالمي: زيارة الاربعين في العراق ثالث اكبر حدث عالمي يسافر اليه الناس

2019/02/01 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏كشف مؤشر الإحصاء العالمي "إيندكس"، ان زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)، تأتي بالمركز الثالث لأكبر الأحداث التي يسافر الناس لأجلها بالعالم بنسبة 40 مليون شخص.ونشر "إيندكس" احصائية على حسابه في تويتر، وتابعتها وكالة نون الخبرية، ان "زيارة العتبات الدينية في العراق (زيارة الاربعين) تأتي بالمركز الثالث لأكثر الأحداث التي يسافر الناس لأجلها بالعالم بنسبة 40 مليون شخص لعام 2016 بعد حدثي السنة الجديدة في الصين وعيد الشكر في الولايات المتحدة متقدما على الحج الهندوسي في الهند والحج الإسلامي في السعودية".

يذكر أن زيارة أربعينية الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) والتي تصادف في الـ20 من شهر صفر تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشيا على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين، وتقديم الطعام والخدمات الانسانية مجاناً للزائرين.

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