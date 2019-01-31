اللواء العاشر في الحشد الشعبي يخرج دورة القوات الخاصة الرابعة (فيديو)

2019/02/01 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخرجت مدرسة القوات الخاصة للحشد الشعبي في محافظة ديالى، الخميس، دورة القوات الخاصة الرابعة من اللواء العاشر التي حملت اسم دورة الشهيد "ابو منتظر المحمداوي".وقال موفدنا، إن مدرسة القوات الخاصة للحشد الشعبي في محافظة ديالى شهدت، اليوم، تخريج دورة القوات الرابعة من اللواء العاشر الفوج الخامس التي حملت اسم دورة الشهيد "ابو منتظر المحمداوي"....

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