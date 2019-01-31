عبد المهدي يترأس اجتماعا لخلية ادارة الأزمات المدنية

2019/02/01 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يترأس اجتماعا لخلية إدارة الأزمات المدنية ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، اجتماعا لخلية ادارة الأزمات المدنية، لبحث الاجراءات الاستباقية لمواجهة الامطار والسيول والاستعدادات المتخذة في جميع المحافظات ومخاطرها المحتملة ، الى جانب بحث واقع الخزين المائي ومناسيب المياه في الانهر والاهوار والسدود.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي اطلع عليه ...

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