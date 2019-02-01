2019/02/01 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمار عزيز – نينوى خالدة ..الناجية من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، اختفت مرة أخرى ولم تعد الى منزلها في مخيم “قاديا” للنازحين بزاخو، ليصبح مصيرها مجهولا منذ يوم الجمعة الماضي.خالدة خضر خلف تبلغ من العمر (21 عاما)، وهي من أهالي قرية كوجو في قضاء سجنار، قتل ملسحي داعش كل من والدتها ووالدها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل اختفاء ناجية ايزيدية في مخيم للنازحين بدهوك كركوك ناو.

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