2019/02/01 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على جثة طالب متجمد في جامعة أميركية تسببت الدوامة القطبية التي تضرب أرجاء الغرب الأوسط الأميركي منذ السبت الماضي في وفاة 12 شخصا على الأقل.ولقي بعضهم حتفه في حوادث مرور مرتبطة بالطقس، بينما توفي آخرون على ما يبدو بسبب التعرض للبرودة، حسبما أفادت تقارير رسمية وإعلامية أميركية.وفي هذا البرد القارس، عثر على جثة متجمدة لطالب في حرم جامعة أيوا.وقالت السلطات إن شرطة الحرم الجامعي عثرت على جثة جيرالد بلز خلف قاعة أكاديمية .ونقل الشاب البالغ من العمر 18 عاما إلى مستشفى حيث أعلنت وفاته.وبينما قال المسؤولون إن الشاب مات في ظل درجات حرارة منخفضة بشكل قياسي، لم يعطوا سببًا محددًا للوفاة.ويتواصل هذا الطقس الذي اجتاح الغرب الأوسط هذا الأسبوع، لكن الموجة الباردة تتجه شرقا، وتفقد كثيرا من قوتها.ومن المتوقع أن تنعم شيكاغو، التي شهدت برودة تقترب من مستويات قياسية إذ وصلت درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية تحت الصفر بحلول مطلع الأسبوع المقبل، بدرجات حرارة أعلى، تذيب الثلوج، ستتراوح بين أربع وعشر درجات مئوية.كما يتوقع حدوث ذلك في مناطق أخرى بالغرب الأوسط.لكن خبراء الأرصاد حذروا من أن درجات حرارة من بين الأدنى منذ عشرات السنين ما زالت ممكنة في مناطق بالغرب الأوسط وأوهايو فالي.

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