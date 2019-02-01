ريال مدريد آخر المتأهلين لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2019/02/01 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

تأهل فريق ريال مدريد، الخميس، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.وتغلب ريال مدريد على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة المحلية.وجاء تأهل الريال إلى نصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه أيضاً بأربعة أهداف لهدفين.بذلك، أصبح الريال آخر الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي حيث سبقه فالنسيا وبرشلونة وريال بيتيس.جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 27 لينجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الأول.وفي الوقت الذي بحث فيه جيرونا عن التعادل، أضاف بنزيما الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 43 ليخرج الريال متقدماً من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادلا الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 71 ليقلص جيرونا النتيجة عن طريق بيدرو بورو.وقضى الريال على أحلام جيرونا في إمكانية العودة لأجواء اللقاء بتسجيله للهدف الثالث عن طريق ماركوس لورينتي في الدقيقة 76.وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج ريال مدريد فائزًا باللقاء.

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