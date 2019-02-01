انتر ميلان يودّع كأس إيطاليا ليتأهل لاتسيو لنصف النهائي

2019/02/01 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلودّع فريق انتر ميلان، أمس الخميس، منافسات بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.وخسر انتر ميلان من ضيفه لاتسيو بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في ختام مباريات دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة المحلية.بذلك، أصبح لاتسيو آخر الفرق المتأهلة لنصف النهائي حيث سبقه اي سي ميلان وفيورنتينا وأتلانتا.أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، دون أن تتغير النتيجة، ليخوض الفريقان شوطين إضافيين.وازدادت الإثارة في الشوطين الإضافيين، حيث تمكن لاتسيو من التقدم في الدقيقة 108 عن طريق شيرو ايموبيلي.ومع حلول الدقيقة 120 نجح الانتر في تسجيل التعادل عن طريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي من ضربة جزاء، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، والتي حسمها لاتسيو لصالحه بنتيجة 4-3.

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