كأس آسيا 2019: منتخب قطر يسعى لتحقيق فوزه الأول باللقب أمام اليابان

2019/02/01 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يسعى المنتخب القطري لكتابة التاريخ بالفوز بلقب كأس أمم آسيا عند خوضه مباراة النهائي مساء الجمعة أمام منتخب اليابان المقامة على ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية ابوظبي.ويخوض منتخب اليابان المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه علما بأنه حقق اللقب 4 مرات.



وحقق المنتخب الياباني ستة انتصارات خلال مشوار البطولة على كل من تركمانستان، عمان، أوزبكستان، السعودية، فيتنام وأخيرا إيران في الدور نصف النهائي.



ويعتمد الفريق على هدافه يويا اوساكو، لاعب فيردر بريمن الالماني، الذي سجل أربعة اهداف من أصل أحد عشر هدفا بينما استقبلت الشباك اليابانية ثلاثة أهداف.أما المنتخب القطري الذي سيلعب المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، فيطمح في أن يكون تاسع منتخب يحرز اللقب، والرابع عربيا بعد الكويت والسعودية والعراق.وتأهل المنتخب القطري، الشهير بـ"العنابي"، إلى النهائي بتشكيلة شابة يقودها المدرب الاسباني فليكس سانشيز محققا ستة انتصارات أيضا على كل من لبنان، كوريا الشمالية، السعودية، العراق، كوريا الجنوبية والإمارات في نصف النهائي.





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ويعد المنتخب القطري الأكثر تهديفا في البطولة إذ سجل لاعبوه ستة عشر هدفا كما أنه يملك أقوى خط دفاع إذ لم يدخل مرماه أي هدف.



وتتجه الأنظار نحو ثنائي الهجوم الخطير، المعز علي صاحب الثمانية أهداف في صدارة هدافي البطولة، وزميله أكرم عفيف الذي صنع ثماني تمريرات حاسمة ايضا كأفضل صانع أهداف في البطولة.ويدير المباراة النهائية الحكم الأوزبكي رفشان ايرماتوف الذي يعتبر واحدا من أفضل الحكام في العالم، وسبق له إدارة 11 مباراة في نهائيات المونديال.

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