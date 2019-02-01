بنزيما يقود الريال إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2019/02/01 | 08:55

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أكمل ريال مدريد تأهله إلى المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا، بفوزه على جيرونا بنتيجة (3-1) في المباراة...

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