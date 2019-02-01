وزير الموارد يعلن قراراً مهماً بشأن حصص المحافظات

2019/02/01 | 08:55

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بغداد:سومر نيوز

اعلن وزير الموارد المائية جمال العادلي قراراً مهماً بشأن حصص المحافظات.

وقال العادلي في حديث صحفي ...

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