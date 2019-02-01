على طريقة السعودية.. عضو بحزب بارزاني يدعو لتسوية مع الفاسدين بالعراق ’’تُجبي المليارات’’

2019/02/01 | 09:00

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بغداد- العراق اليوم:

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني "حزب بارزاني"، ماجد شنكالي لتسوية قانونية مع "ا...





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