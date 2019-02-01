مركز يدعو وزارة الاتصالات لمراقبة عمل الشركات المزودة للانترنيت

2019/02/01 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مركز الاعلام الرقمي وزارة الاتصالات إلى مراقبة عمل الشركات المزودة للانترنيت.

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