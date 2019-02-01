الصناعة تعلن عن توفير 150 فرصة استثمارية خلال هذا العام

2019/02/01 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، عن توفير 150 فرصة استثمارية خلال 2019 من اجل التعاقد والاستثمار في شركاتها، لانعاش الانتاج المحلي، مبينة ان الاستثمار يشمل مختلف القطاعات ما يتعلق بالسيارات والكهرباء والفولاذ.

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