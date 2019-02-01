التيار الصدري يؤكد دعمه للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد

2019/02/01 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري،عن دعمها "بقوة" للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

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