مطاعم بغداد الشعبية .. اكل فيها الملوك وعشقها البغداديون

2019/02/01 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم انتشار المطاعم الحديثة في بغداد ظل للمطاعم الشعبية روادها الذين يجدون فيها نكهة خاصة تعيدهم الى الزمن الجميل الذي كانت تعيش به عاصمتهم في سنين خلت.

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