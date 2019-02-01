بطل “وادي الذئاب” يطلق زوجته ويطالبها بـ 10 ملايين ليرة

2019/02/01 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس في حالة طلاق، وصفتها وسائل الإعلام التركية بأنها “غامضة”، طالب بطل مسلسل وداي الذئاب زوجته بحوالي 10 ملايين ليرة تركية.وقالت الصحف التركية إن نجاتي شاشماز طالب بهذه الأموال كتعويضات، لكنها أفادت بأن الغموض ما زال يلف خبايا قضية الطلاق من زوجته نجاهان كشيكجي، المرفوعة أمام محكمة الأسرة في إسطنبول.وجاء […]

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