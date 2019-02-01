أستراليا تعترف بقتل مدنيين خلال ضربتها في العراق

2019/02/01 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت الحكومة الأسترالية في وقت متأخر من مساء الخميس أن ضربة جوية نفذتها في العراق أسقطت قتلى مدنيين، وذلك بعد تحقيق استمر عاما.وأستراليا جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش في العراق وسوريا.وذكرت وزارة الدفاع أن طائرتين أستراليتين من طراز سوبر هورنيت أسقطتا قنابل على مبنى وفناء بعدما طلبت […]

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