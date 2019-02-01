نيكي يرتفع 0.11 % في بداية تعاملات طوكيو

2019/02/01 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:ارتفع المؤشر نيكي القياسي، اليوم الجمعة، في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية.وزاد نيكي 0.11% مسجلا 20797.03 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12% ليصل إلى 1565.63 نقطة، بحسب وكالة "رويترز".

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