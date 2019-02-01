واسط تنفي تسجيل  اضرار مادية او بشرية جراء الامطار والسيول الاخيرة

2019/02/01 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد نائب محافظ واسط سلام البطيخ، الجمعة، ان المحافظة لم تعاني اي اضرار بشرية او مادية بفعل الامطار والسيول الاخيرة، مبيناً ان المياه تم تحويلها الى نهر دجلة بعد اتخاذ جملة من الاجراءات لتلافي حدوث الاضرار مرة اخرى.وقال البطيخ في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الامطار كانت متوسطة الى غزيرة وتركزت على الجانب […]

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