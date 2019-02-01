2019/02/01 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

كشف الخبير المصري في العلاقات الدولية محمد حامد، عن كواليس ما ناقشته قمة البحر الميت في الأردن، ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هل يطلق "البحر الميت" قوة عسكرية في وجه إيران وتركيا بقيادة مصر؟) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هل يطلق "البحر الميت" قوة عسكرية في وجه إيران وتركيا بقيادة مصر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).