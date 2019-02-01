محافظ واسط، يكشف عن تحديد هوية المعتدين على رئيس مجلس المحافظة

2019/02/01 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ واسط، رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، محمد جميل المياحي، عن تحديد هوية المعتدين على رئيس مجلس المحافظة مازن الزاملي قبل أيام.

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