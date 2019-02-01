هذه هي أبرز 10 انتقالات شتوية في 2019

2019/02/01 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس مع إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في كبرى الدوريات الأوروبية الجمعة، تغلق الأندية دفاتر حساباتها وتستعد للأشهر “الحاسمة” في البطولات، بعد أن عززت ما يمكن تعزيزه خلال فترة الانتقالات.ولم يشهد سوق الانتقالات الشتوية هذا الموسم انتقالات كبيرة، وبدت معظم الفرق الكبيرة “مكتفية” بفرقها هذا الموسم، مع الرغبة بالانتظار للصيف المقبل […]

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