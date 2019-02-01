في السعودية.. هجوم مسلح على مجمع تعليمي

2019/02/01 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أقدم مسلحان على اقتحام مجمع تعليمي في محافظة تثليث جنوب غربي السعودية، فيما تحقق الجهات الأمنية في أسباب الاقتحام.وذكر ناجي السبيعي، المتحدث باسم التعليم، اليوم (1 شباط 2019)، أن “المسلحين تهجما على مجمع القيرة التعليمي التابع لمكتب التعليم في تثليث في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس الخميس وكان […]

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