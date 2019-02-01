بالوثيقة.. الفئات المشمولة بإجازة حمل السلاح

2019/02/01 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، عن الفئات المشمولة بمنح إجازة حمل السلاح.

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