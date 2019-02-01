واسط: الجانب الشرقي للمحافظة تعرض الى السيول من ايران و كانت تحت السيطرة

2019/02/01 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب محافظ واسط سلام البطيخ، اليوم الجمعة، ان المحافظة لم تعاني اي اضرار بشرية او مادية بفعل الامطار والسيول الاخيرة، مبيناً ان المياه تم

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