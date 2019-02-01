الاحتجاجات في السودان.. احزاب سياسية تدعو لمنع البشير من الترشح لدورة رئاسية جديدة

2019/02/01 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في العاصمة الخرطوم ومدن اخرى خلال تظاهرات حاشدة خرجت للمطالبة باسقاط الحكومة وتنحي الرئيس عمر البشير.فيما

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